صعود أسعار الأسهم الآسيوية بعد الاتفاق على انهاء حرب إيران

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أدى الاتفاق على إنهاء حرب إيران إلى صعود أسعار الأسهم الآسيوية اليوم الاثنين، مع تراجع أسعار النفط بأكثر من 3 دولارات للبرميل.