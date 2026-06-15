 صعود أسعار الأسهم الآسيوية بعد الاتفاق على انهاء حرب إيران - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صعود أسعار الأسهم الآسيوية بعد الاتفاق على انهاء حرب إيران


نشر في: الإثنين 15 يونيو 2026 - 5:39 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 يونيو 2026 - 5:39 ص

أدى الاتفاق على إنهاء حرب إيران إلى صعود أسعار الأسهم الآسيوية اليوم الاثنين، مع تراجع أسعار النفط بأكثر من 3 دولارات للبرميل.


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