قطر والأمم المتحدة تبحثان تعزيز علاقات التعاون والمستجدات الإقليمية

أكد رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، استمرار دعم دولة قطر الكامل لكافة الجهود والمساعي الحميدة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، والتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، ويسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية والازدهار، ويحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد بن عبدالرحمن، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية (قنا) مساء اليوم الإثنين.

وجرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما ما تم التوصل إليه من اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.