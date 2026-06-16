سعر خام النفط الأمريكي يصل لأدنى مستوياته منذ الأسبوع الأول من الحرب الأمريكية الإيرانية

انخفض سعر خام النفط الأمريكي بنسبة 4.8% ليغلق عند 80.75 دولاراً للبرميل، بينما انخفض سعر خام برنت العالمي بنسبة 4.7% ليغلق عند 83.17 دولاراً للبرميل، ليسجّل كلا السعرين أدنى مستوياتهما منذ الأسبوع الأول من مارس الماضي، بعد أيام قليلة من بدء الحرب ضد إيران.

وقالت شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم إن هذه الانخفاضات الطفيفة في أسعار النفط "تعكس شكوكاً في الأسواق حول سرعة عودة تدفق النفط من الشرق الأوسط. ومنذ بداية العام، لا تزال أسعار النفط مرتفعة بنسبة 40%".

كما ارتفعت الأسهم أيضاً، حيث أنهى مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" التداولات مرتفعاً بنسبة 1.65%، وأغلق مؤشر ناسداك المركب مرتفعاً بنسبة 3%. ولم يسجل أي منهما أرقامًا قياسية جديدة، بينما سجل مؤشر داو جونز مستوى قياسيًا جديداً، وأغلق مرتفعاً بمقدار 468 نقطة.