وكالة أنباء مهر: سماع دوي ثلاثة انفجارات في جنوب قشم ومضيق هرمز

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أفادت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، فجر الثلاثاء، بسماع دوي ثلاثة انفجارات في جنوب قشم ومضيق هرمز.



ونقلت وكالة أنباء "مهر" عن مصادر محلية أن دوي hgانفجارات سمع في المناطق الجنوبية من جزيرة قشم ومضيق هرمز.

وذكرت أن الانفجارين الأولين وقعا في وقت متأخر من مساء الاثنين 15 يونيو، بينما وقع الانفجار الثالث فجر الثلاثاء 16 يونيو.

وأوضحت أن تحقيقات الوكالة تشير إلى أن هذه الانفجارات وقعت في مضيق هرمز.

وبينت أنه واستنادا إلى التقارير الأولية، فمن المرجح أنها نُفذت لإدارة حركة المرور في المضيق.



ولم ترد أي مؤسسة رسمية بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني أو المؤسسات المحلية، على تفاصيل هذا الحدث.