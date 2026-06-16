عبدالإله العمري يدخل تاريخ السعودية بهدفه في شباك أوروجواي

سجل عبدالإله العمري اسمه في تاريخ الكرة السعودية بعد هدفه أمام أوروجواي في افتتاح مشوار “الأخضر” ببطولة كأس العالم 2026.

ونجح العمري في إحراز هدف التقدم للمنتخب السعودي في الدقيقة 40 من المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، قبل أن يدرك رونالد أراوخو التعادل لمنتخب أوروجواي في الشوط الثاني.

وبهدفه في شباك المنتخب الأوروجوياني، أصبح عبدالإله العمري أول مدافع يسجل للمنتخب السعودي في تاريخ مشاركاته ببطولات كأس العالم، محققًا رقمًا مميزًا يضاف إلى سجلات “الأخضر” في المونديال.

ورفع العمري رصيد أهداف المنتخب السعودي في تاريخ كأس العالم إلى 15 هدفًا، بعدما كان “الأخضر” قد سجل 14 هدفًا خلال مشاركاته السابقة في نسخ 1994 و1998 و2002 و2018 و2022.

وشهد سجل هدافي السعودية في المونديال تألق عدد من النجوم عبر السنوات، يتقدمهم سامي الجابر وسالم الدوسري برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما، يليهما فؤاد أنور بهدفين، بينما سجل كل من سعيد العويران، وفهد الغشيان، ويوسف الثنيان، وياسر القحطاني، وسلمان الفرج، وصالح الشهري هدفًا واحدًا.

ويمثل هدف العمري إضافة تاريخية للمنتخب السعودي، كونه أول هدف مونديالي يأتي عبر قلب دفاع، في إنجاز يعكس أهمية مساهمة جميع الخطوط في مشوار “الأخضر” بالنسخة الحالية من كأس العالم.