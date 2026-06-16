 ترامب: لا صحة للأخبار التي تتحدث عن دفع واشنطن 300 مليون دولار لإيران - بوابة الشروق
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ترامب: لا صحة للأخبار التي تتحدث عن دفع واشنطن 300 مليون دولار لإيران

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 16 يونيو 2026 - 4:46 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 يونيو 2026 - 4:46 ص

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، نافيا في الوقت نفسه صحة التقارير التي تحدثت عن دفع الولايات المتحدة 300 مليون دولار لطهران، ووصفها بأنها "أخبار كاذبة".

وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال"، "وافقت إيران على ألا تمتلك سلاحا نوويا أبدا، كما أن القصة التي تزعم أن الولايات المتحدة تدفع لإيران 300 مليون دولار هي أخبار كاذبة ".

وتأتي تصريحات الرئيس ترامب في وقت تتواصل فيه المفاوضات الخاصة بمذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران، والتي تمهد لمرحلة تمتد 60 يوما من المباحثات.


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