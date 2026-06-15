المشدد 10 سنوات لمعاون قضائي بتهمة اختلاس 385 ألف جنيه عهدة عمله بمحكمة حلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة معاون قضائي بمحكمة حلوان الابتدائية بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، مع عزله من وظيفته، وتغريمه مبلغًا ماليًا مساويًا لقيمة الأموال المختلسة؛ لاتهامه بالاختلاس والتزوير في محررات رسمية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر مجدي شكري ووليد رشاد.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "وائل.ي.ج.ع"، البالغ من العمر 46 عامًا، معاون قضائي بمحكمة حلوان الابتدائية، إلى المحاكمة الجنائية، بعدما أسندت إليه ارتكاب جرائم الاختلاس والتزوير واستعمال محرر رسمي مزور.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 951 لسنة 2025 جنايات البساتين، والمقيدة برقم 20 لسنة 2025 كلي حلوان، أن المتهم استولى خلال عام 2023 على مبلغ 385 ألفًا و517 جنيهًا من عهدة عمله، بعد تسلمه المبلغ من قلم أول المحضرين بالمحكمة لتسليمه إلى أحد المواطنين بموجب إنذارات عرض مؤرخة خلال عامي 2020 و2021.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم لم يقم بتوريد المبلغ إلى خزينة المحكمة وفقًا للإجراءات القانونية، بل احتفظ به لنفسه بنية الاستيلاء عليه.

كما تبين أن المتهم ارتكب جريمة تزوير في محرر رسمي، تمثلت في محضر إيداع خاص بإنذارات العرض، إذ أثبت على خلاف الحقيقة قيامه بتوريد المبلغ إلى خزينة المحكمة، ثم استخدم المحرر المزور للاحتجاج بصحته وإخفاء واقعة الاختلاس.