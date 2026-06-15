أمريكا تعرض على إيران صندوق إعادة إعمار بقيمة 300 مليار دولار إذا التزمت بالاتفاق

قال مسئول بارز في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن واشنطن عرضت على طهران تأسيس صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار كجزء من اتفاق إطاري مبدئي بين البلدين.

وقال المسئول، الذي تحدث إلى وسائل الإعلام شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الاستفادة من هذا الصندوق ستكون مرهونة بوفاء إيران بالتزاماتها بموجب الاتفاق.

وقال المسئول إن هذا الترتيب ليس المقصود منه مكافأة طهران على المشاركة في المفاوضات.

وأوضح المسئول أنه يتعين على إيران أولا أن تثبت أنها تخلت بشكل دائم عن أي سعي لامتلاك أسلحة نووية وأنها لا تشارك في أنشطة يمكن أن تؤدي إلى إعادة فرض العقوبات.

كما سيتم منع استخدام أي أموال يتم الإفراج عنها بموجب هذا الترتيب لدعم الإرهاب أو زعزعة استقرار المنطقة.

وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قد صرح في وقت سابق لشبكة "سي بي إس" بأن دول الخليج ستساعد في تمويل صندوق إعادة الإعمار.

واتفقت الولايات المتحدة وإيران أمس الأحد على اتفاق لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، على الرغم من الإعلان عن تفاصيل قليلة بشأن الاتفاق. ويرى العديد من المراقبين أن الاتفاق خطوة مؤقتة في عملية دبلوماسية لا تزال أمامها تحديات كبيرة دون حل.

وفي حين تم توقيع الاتفاق رقميا من قبل الجانبين، فمن المقرر إقامة مراسم توقيع رسمية يوم الجمعة في سويسرا. ومن المقرر إجراء محادثات على المستوى الفني في الأيام المقبلة.