القاهرة الإخبارية: ترامب سيلتقي قادة الشرق الأوسط غدًا على هامش مشاركته في قمة مجموعة السبع

قال عمرو المنيري مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ المستشار الألماني فريدريش ميرز وصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة السبع، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شارك في لقاء ترحيبي ثنائي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس القمة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج مطروح للنقاش، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ هذا اللقاء كان ترحيبيًا وبسيطًا، وليس الجلسة الرسمية التي ستُعقد لاحقًا، إلا أنه شهد صدور تصريحات مهمة من الجانبين الأمريكي والفرنسي.



وتابع أن اللقاء شهد ترحيبًا بالاتفاق الأمريكي الإيراني وتداعياته المستقبلية، خاصة بعدما صرّح الرئيس الفرنسي بأن بريطانيا وفرنسا والدول المشاركة في هذا الاتفاق ستكون جاهزة تمامًا لحماية مضيق هرمز.

وأكد أن الاتفاق المرتقب إبرامه يوم الجمعة المقبل في جنيف بسويسرا يمثل أهمية كبيرة ليس فقط للولايات المتحدة الأمريكية، وإنما لجميع دول العالم.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن الوفود لا تزال تتوافد إلى القمة، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي سيعقد يوم غدٍ سلسلة من اللقاءات مع قادة الشرق الأوسط، تبدأ بدولة قطر، ثم دولة الإمارات، وتختتم بلقاء ثنائي مهم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتصف اليوم أو قبل ظهيرة الغد.