بغداد والأمم المتحدة يبحثان ملف المفقودين الكويتيين في العراق

جدد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين، التزام العراق بمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين المختصين بملف المفقودين الكويتيين انطلاقا من حرصه على معالجة القضايا الإنسانية وفقاً للمبادئ والقوانين الدولية ذات الصلة.

وقال وزير الخارجية خلال استقباله الممثلة رفيعة المستوى للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بملف المفقودين الكويتيين ماري ياماشيتا: "العراق لا يزال يعاني من آثار جرائم النظام السابق وما ترتب عليها من اكتشاف المقابر الجماعية واستمرار الجهود للبحث عن آلاف المفقودين العراقيين، الأمر الذي يعكس إدراكه العميق لحجم المعاناة الإنسانية ويعزز التزامه بمواصلة التعاون في هذا المجال الإنساني"، بحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية.

ومن جانبها أعربت ماري ياماشيتا عن تقديرها للتعاون الذي تبديه الحكومة العراقية وحرص الأمم المتحدة على مواصلة العمل والتنسيق مع الجهات العراقية المختصة دعماً للجهود الإنسانية المبذولة في هذا الشأن.

وبحسب البيان جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الجهود المتعلقة بملف المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين العراق والأمم المتحدة والجهات الدولية المعنية، بما يدعم المساعي الرامية إلى إحراز تقدم في هذا الملف.

كما تناول اللقاء آليات استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز فاعلية الجهود المشتركة ويسهم في تحقيق النتائج المرجوة في هذا الملف.