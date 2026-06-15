حسام غالي: منتخب مصر قادر على تحقيق المفاجأة أمام بلجيكا

أبدى حسام غالي، قائد منتخب مصر والأهلي السابق، ثقته في قدرة المنتخب الوطني على تقديم أداء قوي أمام بلجيكا وتحقيق نتيجة إيجابية في افتتاح مشواره بكأس العالم 2026.

وقال غالي: "كلنا متفائلون بأن يقدم منتخب مصر بطولة جيدة، وأن يحقق أولى مفاجآت كأس العالم بالفوز على منتخب بلجيكا".

وأكد أن المواجهة تُعد الأصعب في المجموعة، مشيراً إلى قوة المنتخب البلجيكي وما يملكه من عناصر مميزة، مضيفاً: "بلجيكا منتخب قوي ويضم مجموعة رائعة من اللاعبين، لكن الجهاز الفني واللاعبين لديهم القدرة على تقديم أداء إيجابي يساعدهم في المباريات المقبلة".

وشدد نجم الأهلي السابق على أهمية العامل الذهني قبل اللقاء، قائلاً: "إذا كان هناك تركيز وتهيئة نفسية جيدة، فمن الممكن تحقيق نتيجة إيجابية أمام بلجيكا".

وعن المستوى الذي يقدمه المنتخب المغربي، أوضح غالي: "منتخب المغرب أصبح يمتلك شخصية قوية داخل الملعب ولا يخشى أي منافس، وما يحققه ليس وليد الصدفة، بل نتيجة عمل وتخطيط طويل المدى، وأتمنى أن نصل إلى ذلك في مصر".

كما تحدث عن أهمية وجود محمد صلاح في مثل هذه المواجهات الكبرى، مؤكداً: "لاعب بحجم محمد صلاح يجب أن نستفيد منه بأفضل صورة في مباراة قوية مثل بلجيكا".

وحذر غالي من خطورة مفاتيح اللعب في المنتخب البلجيكي، قائلاً: "دي بروين ودوكو يشكلان أخطر ثنائي في بلجيكا، خاصة مع تحركاتهما في الجانب الأيسر، ومن المهم عدم منح دي بروين المساحات بين الخطوط".

وأضاف: "يجب أن تكون خطوط المنتخب متقاربة وأن يكون هناك التزام دفاعي كبير، لأن الحد من خطورة دي بروين ودوكو سيقلل كثيراً من قوة المنتخب البلجيكي".

وأبدى ثقته في قدرة اللاعبين على تحقيق المفاجأة، موضحاً: "دائماً كنت أدخل أي مباراة بعقلية الفوز، ومواجهة بلجيكا ليست مستحيلة، لكنها تحتاج إلى تركيز كبير ومجهود مضاعف وتعاون بين جميع اللاعبين داخل الملعب".

كما أشاد بالمدير الفني حسام حسن، قائلاً: "حسام حسن يمتلك شخصية قوية ولا يخشى مواجهة أي منتخب، وسبق لنا تحقيق نتائج جيدة أمام بلجيكا، لذلك الأمر ليس بعيد المنال إذا توفرت الثقة والروح القتالية".

واختتم غالي تصريحاته بالتأكيد على أهمية بعض العناصر في تشكيلة المنتخب، قائلاً: "أتطلع لرؤية مروان عطية ومهند لاشين وإمام عاشور يقدمون أفضل ما لديهم، خاصة أن مثل هذه المباريات تمنح اللاعبين دافعاً إضافياً لتقديم شيء مميز لبلدهم".