 نتنياهو: لإسرائيل مصالحها الخاصة في الملف الإيراني.. ولسنا مقيدين بأي التزامات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نتنياهو: لإسرائيل مصالحها الخاصة في الملف الإيراني.. ولسنا مقيدين بأي التزامات

وكالات
نشر في: الإثنين 15 يونيو 2026 - 10:27 م | آخر تحديث: الإثنين 15 يونيو 2026 - 10:27 م

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجود خلافات في بعض المواقف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددًا في الوقت ذاته على أن هذه التباينات لا تغير من ثوابت السياسة الأمنية الإسرائيلية.

وأوضح نتنياهو أنه غير مطلع على كامل تفاصيل الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يبقى قرارًا أمريكيًا بالدرجة الأولى، في حين أن لإسرائيل مصالحها الخاصة التي تتحرك وفقًا لها، بحسب شبكة القدس الإخبارية.

وفيما يتعلق بالملف الإيراني، جدد موقفه الحازم بأن إيران لن تحصل على سلاح نووي تحت أي ظرف، مؤكدًا أنه لا يقيد نفسه بأي التزامات قد تعيق تحقيق هذا الهدف.

أما على الجبهة الشمالية، فأعلن أن إسرائيل ستواصل البقاء في المنطقة الأمنية العازلة داخل لبنان، مع الحفاظ على حرية التحرك العسكري، في إطار ما وصفه بضمان أمن إسرائيل ومصالحها الاستراتيجية.

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