رئيس لبنان يبحث مع وزير خارجية إيران المستجدات الإقليمية الراهنة

تلقّى الرئيس اللبناني جوزيف عون، مساء اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إيران عباس عراقجي، جرى خلاله التداول في المستجدات الإقليمية الراهنة وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

ورحّب الرئيس عون، خلال الاتصال، بالتفاهم الذي تم التوصل إليه بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية، معرباً عن أمله في أن يشكل خطوة إيجابية نحو خفض التوترات وفتح المجال أمام حلول دبلوماسية تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، بحسب الرئاسة اللبنانية.

فيما تم التأكيد على أهمية مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار المستدام في المنطقة، بما ينعكس إيجاباً على دولها وشعوبها.

وشدّد عون، على أن استقرار لبنان وأمنه وسيادته تبقى أولوية وطنية، فيما أكد الوزير عراقجي أهمية احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه من قبل جميع الأطراف، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم الأجواء الإيجابية التي أوجدها هذا التفاهم في دعم الاستقرار في لبنان وتعزيز فرص التعافي والازدهار فيه.