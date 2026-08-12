وزير خارجية باكستان لسفير إيران: الحوار والدبلوماسية السبيل الوحيد لتحقيق السلام

استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، اليوم الأربعاء، سفير إيران لدى إسلام أباد رضا أميري مقدم.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الباكستانية، أطلع السفير نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية على التقدم المحرز في إطار مختلف الآليات المؤسسية الثنائية الرامية إلى تعزيز التعاون في شتى المجالات، وذلك في أعقاب تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين باكستان وإيران مؤخرًا.

وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية مجددًا، التزام باكستان بتعميق التعاون مع إيران في المجالات ذات الأولوية.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول تطورات الوضع الإقليمي، وأكد إسحاق دار، أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لمعالجة القضايا العالقة، وتحقيق السلام والاستقرار والازدهار الدائمين في المنطقة.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الباكستانية السفير طاهر اندرابي، أن إسلام آباد تضطلع بمسئولية كبيرة للحفاظ على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها بلاده لإحياء المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال خلال مؤتمر صحفي، إن إسلام آباد ملتزمة بالمساعدة في حل جميع الأزمات العالقة في الشرق الأوسط ودول الخليج، موضحا أن باكستان تستمر في جهود الوساطة عبر قنوات اتصال مباشرة وغير مباشر من أجل استئناف الحوار بين واشنطن وطهران، وحل كل المسائل العالقة في المنطقة.