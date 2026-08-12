• حتى نهاية 2026، نتيجة استمرار التوتر في مضيق هرمز وارتفاع أسعار الوقود

توقعت وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، انخفاض ​​الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا فيما تبقى من عام 2026، نتيجة استمرار التوترات في مضيق هرمز وارتفاع أسعار الوقود.

أفاد بذلك التقرير الشهري الصادر عن وكالة الطاقة الدولية الخاص بأغسطس الجاري، تزامنا مع استمرار تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران على أسواق النفط والاقتصاد.

وتوقعت الوكالة "انخفاض ​​الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا في عام 2026، أي بزيادة قدرها 510 ألف برميل يوميا عن تقديرات الوكالة في تقرير الشهر الماضي، وذلك نتيجة استمرار إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار الوقود، مما يؤثر سلبا على استهلاك النفط".

وأضاف التقرير أن "المعروض العالمي من النفط ارتفع بمقدار 2.4 مليون برميل يوميا ليصل إلى 101.5 مليون برميل يوميا في يوليو، ولكنه ظل أقل بمقدار 6.3 ملايين برميل يوميا عن مستويات العام الماضي، مع استمرار توقف إنتاج الخليج بمقدار 8.3 ملايين برميل يوميا".

وذكر أن الأعمال العدائية المتجددة والاضطرابات البحرية في يوليو الماضي وأوائل أغسطس الحالي أدت إلى تقويض جهود التعافي، ما قلل من توقعات المعروض من النفط في الربع الثالث من عام 2026 بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا مقارنة بتقرير الشهر الماضي.

وفي 14 يوليو الماضي أعادت الولايات المتحدة فرض الحصار البحري على إيران، وذلك بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشهد المنطقة موجات من المواجهات العسكرية، ترافقها مفاوضات متعثرة بين الولايات المتحدة وإيران، الملف الأبرز فيها هو مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة والتجارة.

وفي ذلك اليوم، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانًا على إيران، أسفر عن 3 آلاف قتيل، بحسب طهران، التي ردت بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.

كما شنت إيران هجمات على ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول المنطقة، لكن بعضها خلّف ضحايا مدنيين وألحق أضرارًا بمنشآت مدنية.