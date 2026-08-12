استمرار غلق مطار كاتانيا جراء ثوران جبل إتنا

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مازال مطار كاتانيا في جزيرة صقلية الإيطالية مغلقا اليوم الأربعاء، خلال ذروة موسم العطلات جراء أحدث ثوران لجبل إتنا، فيما تضرر آلاف المسافرين.

وأصبح المجال الجوي للمطار محظورا الآن حتى السادسة مساء على الأقل (1600 بتوقيت جرينتش). وكان من المقرر أن ينقضي غلق سابق فى الساعة الحادية عشر صباحا.

ومن بين المتضررين سياح من الخارج.

ويقذف البركان الأكثر نشاطا في أوروبا، كميات كبيرة من الرماد وقطع الصخور المتوهجة منذ يوم الجمعة الماضية.

وبحسب المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين، تتدفق كميات الحمم البركانية الكثيفة من فوهتين على ارتفاع 2360 مترا و2750 مترا.

واضطربت عمليات حركة الطيران منذ الجمعة الماضية، ولم يتم غلق المطار بالكامل إلا في الأيام القليلة الماضية. وتسبب توقيت الغلق الذي جاء في ذروة الصيف وفي ظل وجود أعداد كبيرة من السياح الأجانب في الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط، في مشاكل كبيرة .

ويحاول الكثير من الركاب الآن استخدام المطار في العاصمة باليرمو أو استقلال القطار كبديل.