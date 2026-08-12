بوتين: سنرد بالمثل إذا استولى الغرب على سفن تجارية روسية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو سترد بالمثل إذا استولت الدول الغربية على سفن تجارية روسية.

وحذر بوتين، القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، قائلا: "إذا جرى تنفيذ هذه الخطط، فسيتعين علينا الرد بالمثل"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية (تاس).

وشدد بوتين على أن الأمر لا يتعلق فقط بالمناطق التي قد يتم فيها الاستيلاء على السفن الروسية، "بل أينما نرى أن ذلك ضروريا ومناسبا، وفي أي مكان، بما في ذلك منطقة مسؤولية أسطول المحيط الهادئ."

وخاطب بوتين البحارة الروس، مطالبا إياهم بإيلاء اهتمام خاص لهذا الأمر.

وقال الرئيس الروسي: "لقد صدرت بالفعل التعليمات ذات الصلة إلى وزارة الدفاع، وتم إبلاغ هذه التعليمات لقيادة أسطول المحيط الهادئ، لذا سأنتظر مقترحات بهذا الشأن."

وشدد بوتين على أنه في الوقت الذي تسعى فيه روسيا إلى تعزيز الأمن القومي، فإنها تظل مستعدة للتوصل إلى حلول وسط مقبولة متبادلة مع جيرانها وأصدقائها.

وأضاف: "نحن مستعدون للقيام بذلك على أساس احترام المصالح المتبادلة."