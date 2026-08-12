إندونيسيا: فرق إنقاذ تجلي عشرات الأشخاص من عبارة مشتعلة أسفرت عن مقتل فتاة قرب بالي

أعلنت السلطات الإندونيسية إن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ 172 شخصا وانتشلت جثة فتاة كانت بين الركاب على متن عبارة اندلعت فيها النيران وسط أمواج عاتية، اليوم الأربعاء، قرب جزيرة بالي السياحية الإندونيسية.

واندلع الحريق حوالي الساعة 04:15 صباحا بالتوقيت المحلي بينما كانت العبارة "بوتري ياسمين" في طريقها من ميناء بادانج باي في بالي إلى ميناء ليمبار في جزيرة لومبوك المجاورة بإقليم ويست نوسا تينجارا، وفقا لمكتب البحث والإنقاذ في ماتارام، عاصمة الإقليم .

وقال مكتب البحث والإنقاذ إنه تلقى بلاغا بحالة طوارئ بعد نحو نصف ساعة، وسارع إلى نشر أفراده وسفن الإنقاذ.

وأوضح محمد هريدي، رئيس مكتب البحث والإنقاذ في ماتارام قائلا إن: "أولويتنا القصوى هي ضمان سلامة جميع الركاب وأفراد الطاقم."

وأفادت تقارير أولية بأن العبارة كانت تقل 131 شخصا، من بينهم 17 من أفراد الطاقم، وفقا لبيان الحمولة الخاص بالسفينة، عندما اندلع الحريق في مضيق لومبوك.

لكن بعد ساعات من الحادث، قال مسئولون إن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن العبارة كان أكبر من العدد المسجل في البيان.

ومن الشائع في إندونيسيا أن يختلف عدد الركاب على متن القوارب أو العبارات عن العدد الوارد في بيان الحمولة. وكانت العبارة تنقل أيضا 44 سيارة و53 دراجة نارية.

وقالت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ، المعروفة باسم "باسارناس"، إن فرق الإنقاذ أجلت 172 شخصا من العبارة المحترقة، من بينهم سائحان أستراليان، كما انتشلت جثة فتاة إندونيسية تبلغ من العمر 19 عاما.