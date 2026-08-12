مقتل شخصين في هجوم أوكراني على ميناء نوفوروسيسك الروسي

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قال حاكم منطقة كراسنودار الروسية، صباح اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا شنت هجوما كبيرا بطائرات مسيرة على ساحل البحر الأسود الروسي خلال الليل، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة مدينة نوفوروسيسك الروسية.

وأدلى الحاكم فينيامين كوندراتيف بهذا الإعلان عبر تطبيق تليجرام، حيث قال إن 21 مبنى سكنى وأربعة مباني تجارية في المدينة تضررت.

وأضاف أن طفلا، 8 أعوام، قٌتل وأصيب 8 آخرون في المدينة. وأوضح كوندراتيف أن شخصا قٌتل في بلدة تيمريوك الساحلية.

وأشارت تقارير من قنوات روسية وأوكرانية عبر تطبيق تليجرام إلى تضرر الميناء البحري والميناء التجاري ومنصة تحميل النفط بالمدينة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في موسكو، إنه تم اعتراض 502 طائرة أوكرانية خلال الليل، وهو ما يعتبر عددا مرتفعا نسبيا.

وقد شنت روسيا هجمات جوية على مدينة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا خلال الليل بالإضافة إلى مواقع أخرى.