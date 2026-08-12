شركة سفن حربية تشهد زيادة في الطلب من الشرق الأوسط بعد حرب إيران

قال الرئيس التنفيذي لشركة (TKMS) الألمانية المتخصصة في بناء السفن الحربية، أوليفر بوركهارد، الأربعاء، إن الشركة تشهد زيادة في الطلب من دول الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب مع إيران، مشيرًا إلى أن تقنيات مكافحة الألغام تعد من أبرز المجالات التي ارتفع عليها الطلب.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أضاف بوركهارد، خلال عرض نتائج الشركة لتسعة أشهر، أن «هذا المستوى من الطلب لم نشهده من قبل»، معتبرًا أن المشهد الأمني في المنطقة تغير في أعقاب الحرب.

وتزايدت المخاوف على حركة الملاحة في المنطقة بعد إعلان الحوثيين والجيش الأمريكي عن هجومين منفصلين على سفينتين، بالتزامن مع تصعيد في لهجة واشنطن وطهران وتمسك إيران بإبقاء مضيق هرمز مغلقا ما لم تقبل الولايات المتحدة شروطها لإنهاء الحرب.

وأفادت وكالة «سبأ» للأنباء التابعة للحوثيين بأن الجماعة «استهدفت سفينة نقل معدات عسكرية سعودية» في مضيق باب المندب.

ولم يصدر تأكيد سعودي للهجوم، فيما قالت وزارة النقل اليمنية إن أربعة من أفراد طاقم سفينة شحن صغيرة قتلوا الثلاثاء، في هجوم يشتبه بأن الحوثيين نفذوه في المضيق.

وكان الحوثيون قد أعلنوا في 20 يوليو فرض حظر على الملاحة البحرية المتجهة إلى السعودية في البحر الأحمر، ردا على ما وصفوه بأنه حصار سعودي على اليمن، وهو ما تنفيه الرياض.

وفي حادث منفصل، قال الجيش الأمريكي إن مروحية من طراز «إم إتش-60» تابعة للبحرية أطلقت صاروخين من طراز «هيلفاير» لتعطيل جهاز التوجيه في سفينة شحن ترفع علم بنما، بعدما قال إن السفينة تجاهلت تحذيرات متكررة بالتوقف عن خرق الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية.

وأبلغت مصادر «رويترز» بأن السفينة أصيبت قبالة سواحل باكستان أثناء إبحارها باتجاه خليج عُمان.