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يقدم الاتحاد الأوروبي مساعدات إنسانية بقيمة 1ر2 مليون يورو (4ر2 مليون دولار) لكولومبيا بعدما ضرب زلزال البلاد مطلع هذا الأسبوع بلغت قوته 4ر7 درجة على مقياس ريختر مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 181 شخصا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء " مع استمرار عمليات البحث والانقاذ، يساعد الاتحاد الأوروبي كولومبيا لكل طريقة ممكنة".

وقالت المفوضية إن التمويل يهدف للمساعدة في توفير " خدمات صحية ومياه ومواد صحية بالإضافة إلى أماكن إيواء وطعام وحماية ومساعدات نقدية" للمتضررين من الزلزال.