روسيا: قد نستهدف سفنا تجارية لدول معادية في المياه المحايدة

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أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، أن بلاده تملك، في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، الحق في استهداف السفن التجارية التابعة لـ"دول معادية" في المياه الروسية أو المحايدة.

جاء ذلك في بيان صادر عنه، الأربعاء، تطرق فيه إلى الإجراءات التي تتخذها الدول الغربية ضد السفن الروسية التي تُوصف بأنها جزء من "الأسطول الظل".

وأوضح ميدفيديف أن أسطول الظل يتكون من سفن تجارية لا ترفع العلم الروسي، لكنها تنقل شحنات تخدم مصالح روسيا.

وأشار إلى أن هذه السفن مسجلة في دول مثل بنما وليبيريا وجزر مارشال، بسبب المزايا الضريبية.

ولفت إلى أن الدول الأوروبية لا تملك الحق في اعتراض أو احتجاز مثل هذه السفن، مؤكداً أن عدداً كبيراً من السفن التجارية التابعة للدول الغربية يعمل أيضاً تحت أعلام دول أجنبية بصورة مماثلة.

وأشار إلى امتلاك الجيش الروسي القدرة على توسيع نطاق عملياته إلى خارج حوض البحر الأسود.

يذكر أن دولا أوروبية، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا، اعترضت الأسبوع الماضي سفنا تابعة لأسطول الظل الروسي، فيما تواصل أوكرانيا استهداف الأسطول في البحر الأسود.

وتابع: "في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، يحق لروسيا استهداف السفن التجارية التابعة لدول معادية في المياه الروسية أو المحايدة، إذا توافرت شكوك كافية بأنها تنقل شحنات تخدم مصالح الطرف المقابل".

وتتهم دول أوروبية روسيا باستخدام "أسطول ظل" يضم ناقلات نفط قديمة للالتفاف على العقوبات المفروضة عليها بسبب الحرب في أوكرانيا.