سي إن إن: تهديد إيراني بصاروخ محمول على الكتف دفع واشنطن إلى تغيير طائرة ترامب

أفادت شبكة CNN الأربعاء، نقلًا عن شخص مطلع، بأنه في اليوم الأخير من قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» في تركيا الشهر الماضي، ظهر تهديد محدد بإمكانية استهداف طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بصاروخ محمول على الكتف، ما دفع المسئولين الأمريكيين إلى وضع خطة سرية لإخراجه على متن طائرة بديلة.

وبحسب الشبكة الأمريكية، كان التهديد محددًا لدرجة أثارت مخاوف المسئولين من تعرض حياة ترامب لخطر هائل إذا ما غادر البلاد جوًا، سواء على متن طائرة «إير فورس وان» التقليدية أو على متن الطائرة التي تبرعت بها قطر والتي استخدمها للسفر إلى القمة.

ورفض الشخص الكشف عن مصدر المعلومات المتعلقة بالتهديد، لكنه أشار إلى الاعتقاد بجدية التهديد، ويعود ذلك جزئيًا إلى الدقة الكبيرة التي بدا أن الإيرانيين يتمتعون بها في معرفة تفاصيل ترتيبات ترامب في تركيا.

وأعدّ مسئولون- بمن فيهم ممثلون عن الجيش وجهاز الخدمة السرية- خطةً لنقل ترامب إلى طائرة أخرى لمغادرة البلاد في غضون ساعات.

وبدا ترامب، خلال يومه الأخير في المؤتمر، منشغلًا بالتهديدات الإيرانية التي تستهدف حياته، إذ أثار هذه المسألة مرارًا وتكرارًا مع الصحفيين.

وأفادت شبكة CNN، في الأيام التي تلت القمة، بأن إسرائيل شاركت الولايات المتحدة معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران وضعت مؤخرًا خطة جديدة لاغتيال ترامب.

غير أن بعض المسئولين في ذلك الوقت أبدوا تشكيكًا في المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية، مشيرين إلى أن التقرير كان يُنظر إليه— جزئيًا— باعتباره جزءًا من مسعى إسرائيلي أوسع للتأثير على عملية اتخاذ القرار لدى ترامب بشأن إيران.

وقال ترامب، الثلاثاء، إن ‌الطائرة التي استقلها بعد أن غادر ⁠سرًا على متن رحلة جوية عسكرية ⁠من تركيا الشهر الماضي كانت «معرضة لخطر أكبر».