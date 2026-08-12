البحرية الصينية تجري تدريبات مشتركة مع إندونيسيا شرق تايوان

ستجري البحرية الصينية تدريبات مشتركة مع إندونيسيا إلى الشرق من تايوان، وهي المرة الأولى التي تعلن فيها بكين بشكل علني عن تدريب للقوات في الدولتين في مياه أصبحت مشحونة بالتوترات بشكل متزايد.

وأعلنت وزارة الدفاع الصينية في بيان أمس الثلاثاء أن الفرقاطة المزودة بصواريخ موجهة ، من نوع (054 إيه) ستجري تدريبا بحريا مع فرقاطة من البحرية الإندونيسية في منتصف أغسطس، بدون تحديد تاريخي البدء والانتهاء أو التنسيق أو المسار، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وكانت القوات البحرية الصينية والإندونيسية قد أجرت تدريبات مشتركة، لكن هذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها بكين مع دولة أجنبية في تلك المياه.

وسعت البحرية الإندونيسية إلى التقليل من شأن التدريبات في بيان اليوم الأربعاء، واصفة إياها بأنها تدريبات مرور روتينية ستجريها فرقاطتها (كيه.آر.آي) آي جوستي نوجراه راي-332 مع دول أخرى على طول طريق عودتها إلى الوطن من روسيا.