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أعلنت كولومبيا الأربعاء، الحداد الوطني لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد الاثنين الماضي.

وذكرت الحكومة الكولومبية في بيان أن الرئيس أبيلاردو دي لا إسبرييلا وقع مرسوما أُعلن فيه الحداد الوطني لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا الكارثة.

وبموجب المرسوم، تنكس الأعلام الوطنية في المباني الحكومية والبعثات الدبلوماسية بالخارج طوال فترة الحداد التي تستمر 3 أيام.

وفي السياق، قال إسبرييلا بتدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن أعمال البحث والإنقاذ تتواصل دون انقطاع.

بدوره، أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس تسجيل أضرار في 24 منشأة صحية.

وقال جيبريسوس عبر "إكس": "تم الإبلاغ حتى الآن عن أضرار في 24 منشأة صحية، كما أثرت الأضرار التي لحقت بشبكات المياه على المنشآت الصحية، ما تسبب في تحديات تشغيلية إضافية".

وضرب زلزال بقوة 7.4 درجات كولومبيا الاثنين الموافق 10 أغسطس الجاري، وأسفر عن مصرع 234 شخصا.

وشعر بالزلزال إلى جانب كولومبيا، سكان مناطق مختلفة في كل من فنزويلا والإكوادور وبنما.