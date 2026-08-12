بوتين: سنرد بالمثل إذا صادرت دول بالاتحاد الأوروبي سفننا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن موسكو سترد بالمثل إذا صادرت دول أوروبية سفنا ​تجارية روسية، فيما أكد قائد الأسطول الروسي في المحيط الهادي أن ‌قواته مستعدة "لتفتيش واحتجاز" السفن الأجنبية.

وجاءت هذه التصريحات في وقت يكثف فيه الاتحاد الأوروبي الضغط على ما يسمى بأسطول الظل الروسي من خلال توسيع نطاق العقوبات ليشمل مئات السفن، إضافة إلى احتجاز ​بعض السفن وأفراد طواقمها لإجراء عمليات تفتيش.

وأعلنت عدة حكومات أوروبية ​أيضا أنها تبحث تنفيذ إجراءات أكثر صرامة على سفن يشتبه في أنها تفلت من العقوبات.

وقال بوتين: "نرى أن سلطات دول بعينها تحاول تقييد حركة سفن ​الجهات الاقتصادية التابعة لنا، في انتهاك للقانون البحري الدولي... بل إنها تمادت في الأمر ​مؤخرا بالتفكير في إمكانية مصادرة سفننا وبيع الممتلكات التي نهبتها منا"، وفقاً لوكالة رويترز.

وأضاف: "بطبيعة الحال، أقل ما يوصف هذا أنه قرصنة ونهب. وإذا بدأ تطبيق ذلك فعليا، فسنضطر إلى الرد بالمثل. وليس بالضرورة في تلك المياه ​التي يُخطط فيها لشن غارات على سفننا وقواربنا، بل في أي مكان نراه ​ضروريا ومناسبا".

وأبلغ فيكتور لينا، قائد الأسطول الروسي في المحيط الهادي، بوتين بأن ما وصفها بدول ‌معادية مثل بريطانيا وفرنسا تنقل هي الأخرى البضائع على متن سفن ترفع أعلاما تناسب مصالحها، وهو ما يمكن وصفه بأنه "أسطول ظل" بمصطلحات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وقال لينا لبوتين: "تستخدم الدول الغربية سفنا ترفع أعلام دول ثالثة لنقل البضائع بما يخدم مصالحها الخاصة. وهذا يشكل، ​في جوهره، أسطول الظل ​الخاص بها".

وأضاف: "لدينا القدرات اللازمة لتفتيش واحتجاز سفن الدول غير الصديقة وأسطول الظل الخاص بها؛ والتنسيق بين الوكالات قائم، ونحن مستعدون لتنفيذ هذه المهام".

وأضاف ​أن أسطوله أجرى تحليلا مفصلا لحركة الملاحة البحرية في منطقة ​آسيا والمحيط الهادي، وأنه على دراية بالمسارات والبضائع وملكية السفن.

كما اتهم بوتين، حلف شمال الأطلسي باتباع نهج تهديدي في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وإثارة التوتر في القطب الشمالي.

وقال بوتين: "نرى، للأسف، أن ​احتمالات نشوب صراع تتزايد هنا؛ حلف شمال الأطلسي ​يتغول في المنطقة، هناك كتل عسكرية-سياسية جديدة تتشكل، ويجري نشر أنظمة أسلحة جديدة هنا، أو يُخطط لنشرها، ​مما يشكل أيضا تهديدا لبلدنا".