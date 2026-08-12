الحكومة المجرية تعتزم التدخل في نهر الدانوب للحفاظ على تشغيل محطة نووية

قال رئيس الوزراء المجري بيتر ماجيار، اليوم الأربعاء، إن السلطات في بلاده ستبدأ في اتخاذ خطوات لرفع مستوى نهر الدانوب هذا الأسبوع لضمان استمرار عمل محطة الطاقة النووية الوحيدة في البلاد.

وتسبب الجفاف المستمر وموجات الحرارة الشديدة المتعاقبة في الأشهر الأخيرة في حرمان أحد أكبر أنهار أوروبا من المياه، مما أدى إلى انخفاض مستويات نهر الدانوب إلى مستويات قياسية، ودفع محطة الطاقة النووية في باكس إلى حافة الإغلاق للمرة الأولى في تاريخها المستمر منذ 44 عامًا.

وتعمل المحطة التي بناها السوفيت، والتي تستخدم المياه من نهر الدانوب لتبريد مفاعلاتها الأربعة، حاليًا بما يزيد قليلًا عن 10% من طاقتها البالغة ألفي ميجاوات بسبب انخفاض مستويات المياه. وتزود المحطة المجر بنحو ثلث احتياجاتها من الكهرباء.

وفي مقطع فيديو نشره على موقع فيسبوك اليوم الأربعاء، قال ماجيار، إن السلطات ستبدأ في بناء عتبة على قاع النهر – وهي عبارة عن هيكل خرساني أو حجري منخفض مدمج في قاع النهر لإبطاء التيار ورفع منسوب المياه في اتجاه المنبع – غدًا الخميس على جزء من نهر الدانوب أعلى النهر من موقع المحطة.

وقال ماجيار، إنه سيبدأ مساء اليوم الأربعاء نقل حوالي 145 ألف متر مكعب من الصخور المستخدمة في البناء، مضيفًا أن التدخل قد يؤدي إلى رفع مستوى نهر الدانوب بما يصل إلى متر (3 أقدام).

وفي الوقت نفسه، سيتم نقل بارجتين بطول 80 مترًا (262 قدمًا) إلى الموقع بالقرب من باكس، وقد يتم إغراقهما من أجل رفع نهر الدانوب إلى 20 سم أخرى (8 بوصات) عند مضخات التبريد بالمحطة.

وقال ماجيار، إن القرار بشأن إغراقهما سيتم اتخاذه بعد غد الجمعة.