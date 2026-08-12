قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، متوقعًا احتفاظهم بهذه السيطرة.

وأضاف عبر حسابه على منصة تروث سوشيال، اليوم الأربعاء: «الحصار البحري الذي نفرضه يصفه الجميع بـ الجدار الفولاذي، ولا يوجد ما يمكن لإيران فعله حيال ذلك».

وتابع: «لا يملكون سلاح بحرية، ولا سلاح جو، وجنودهم المتبقون لا يتقاضون أجورهم، والحرس الثوري الإيراني مُدمر ويفر هاربًا، وقيادتهم يتنازعها الشك والتخبط في أحسن الأحوال.. لا يملكون المال؛ فبلدهم منكوب».

واستكمل: «كل ما لديهم هو الأخبار الكاذبة وتضخم يبلغ 300%، والأوضاع تزداد سوءاً! إيران مجرد أقوال بلا أفعال، ولم تعد بلطجي الشرق الأوسط».