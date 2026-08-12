الصحة العالمية: تفشي إيبولا في الكونغو يتجه لتجاوز أسوأ موجات الوباء

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأربعاء، إن تفشي فيروس إيبولا المستمر في الكونغو يتسارع بوتيرة تنذر بتجاوزه لأشد موجات تفشي المرض فتكا في التاريخ، والتي أودت بحياة أكثر من 11 ألف شخص.

وأضاف جيبريسوس، للصحفيين، أن "التفشي الحالي يسير، وفق وتيرته الحالية، نحو تجاوز موجة تفشي إيبولا في غرب أفريقيا خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2016".

وأسفر تفشي إيبولا في شرق الكونغو، والذي يعتبر أسرع موجات تفشي المرض في التاريخ، عن وفاة أكثر من ألفي شخص من بين أكثر من 4300 حالة إصابة.