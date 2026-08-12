إيطاليا: استمرار إغلاق مطار كاتانيا بسبب ثوران بركان إتنا

من المقرر أن يستمر إغلاق مطار كاتانيا في جزيرة صقلية الإيطالية في البحر المتوسط حتى الساعة الرابعة مساء غد الخميس بالتوقيت المحلي (14:00 بتوقيت جرينتش)، ما يمدد الإغلاق السابق بنحو 24 ساعة عن الموعد المعلن سابقًا، وذلك بسبب الثوران الأخير لبركان إتنا.

ويأتي إغلاق المطار خلال ذروة موسم العطلات الصيفية، ما أدى إلى تأثر آلاف المسافرين.

كما امتد تأثير نشاط بركان إتنا إلى مالطا، أصغر دول الاتحاد الأوروبي، حيث جرى إلغاء 19 رحلة جوية أمس الثلاثاء، مع إلغاء المزيد من الرحلات اليوم الأربعاء بسبب سحابة الرماد البركاني، وفقًا لما أوردته صحيفة «تايمز أوف مالطا».

يذكر أن مالطا تقع جنوب صقلية.

وتشهد حركة الطيران في صقلية اضطرابات منذ الجمعة الماضي، حيث تم إغلاق المجال الجوي بشكل كامل خلال الأيام القليلة الماضية.

ويزيد توقيت الثوران، الذي يتزامن مع ذروة موسم الصيف وتوافد أعداد كبيرة من السياح الأجانب، من صعوبة الوضع بالنسبة للمسافرين.

ويلجأ كثير من المسافرين حاليًا إلى مطار باليرمو، عاصمة صقلية، أو إلى القطارات كوسيلة بديلة للوصول إلى وجهاتهم.