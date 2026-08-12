البنك المركزي الألماني ينهي الحسابات المجانية لموظفيه ومتقاعديه

أعلن البنك المركزي الألماني، إنهاء الحسابات الجارية وحسابات الأوراق المالية المجانية المخصصة لموظفيه ومتقاعديه.

وأفادت صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية الألمانية، بأن الموافقة على هذا الإجراء التقشفي صدرت من هيئة توفيق داخلية، شكّلها مجلس إدارة البنك.

وأكد البنك المركزي الألماني، هذه الخطوة ردا على استفسار، حيث قالت متحدثة باسمه: "يمكننا التأكيد على أن البنك المركزي الألماني قرر إيقاف المعاملات الخاصة بالحسابات الشخصية للموظفين".

وبحسب ما أوردته الصحيفة، سيسري هذا القرار على نحو 21 ألف حساب.

يُذكر أنه لطالما تمتع موظفو البنك المركزي الألماني بحق الحصول على حساب جارٍ مجاني وحساب مجاني لحفظ الأوراق المالية، ويستمر هذا الحق مدى الحياة، بما في ذلك بعد التقاعد، علماً بأن الكثير من المتأثرين بالقرار أحيلوا إلى التقاعد منذ فترة طويلة.

ووفقا للتقرير، لم تعد الحسابات وحسابات حفظ الأوراق المالية تستوفي المعايير الحالية، وتحتاج إلى تحديث عاجل.

وذكرت "هاندلسبلات"، أن رئيس البنك المركزي الألماني، يوأخيم ناجل، كان قدر هذه التكاليف في صيف عام 2024 بمبلغ كبير من عشرات الملايين من اليورو.

ونوه التقرير، إلى أن قرار إنهاء الحسابات وحسابات حفظ الأوراق المالية أثار انتقادات حادة داخل البنك.

ونقلت "هاندلسبلات" عن ممثلي الموظفين انتقادات شديدة وجهوها إلى مجلس الإدارة عبر الشبكة الداخلية للبنك.

وأردفت أن إدارة البنك المركزي الألماني رفضت إجراء "محادثات للبحث عن حل توافقي ومستقل" بشأن حسابات الموظفين.

وبحسب التقرير، من المقرر أن تدخل قرارات الإلغاء حيز التنفيذ في موعد أقصاه نهاية المرحلة الانتقالية في منتصف عام 2029.

وفي هذه الأثناء، يتوجب على البنك المركزي الحصول على "عروض شراكة" من البنوك التجارية وعرضها على أصحاب الحسابات، كما يعتزم البنك توفير مساعدات للمتضررين في عملية نقل حساباتهم.

وامتنعت المتحدثة باسم البنك، عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل، مشيرة إلى أن فحوى المداولات في لجنة التوفيق خاضعة للسرية.

وأضافت: "سيتم إعداد الخطوات والتفاصيل الفردية لتنفيذ القرار خلال الأشهر القادمة".