ارتفاع رسوم استخدام ناقلات النفط في البحر الأسود إلى مستويات قياسية

ارتفعت تكاليف شحن النفط الخام بالناقلات من موانئ البحر الأسود إلى البحر المتوسط إلى مستويات قياسية بعد تصاعد الهجمات المتبادلة بالطائرات المسيرة بين روسيا وأوكرانيا ضد الموانئ والسفن التابعة للدولتين في البحر الأسود؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعار صادرات الخام الرئيسي لكازاخستان سي.بي.سي.

وارتفع رسم استخدام ناقلات النفط في البحر الأسود، وفقًا لبيانات بورصة البلطيق، إلى 440 ألفا و948 دولارًا يوميًا، وهو أعلى مستوى له منذ بدء جمع هذه البيانات في يوليو 2008.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء، إلى أن هذا الرسم، الذي يستند إلى نقل 135 ألف طن نفط خام من ميناء نوفورسيسك الروسي على البحر الأسود إلى ميناء أوجوستا في جزيرة صقلية الإيطالية، ارتفع بنسبة 140% منذ بدء الموجة الأخيرة من الهجمات المتبادلة في أوائل يوليو الماضي.

ووفقًا لاثنين من المتعاملين في السوق طلبا عدم الكشف عن هويتهما لعدم تخويلهما بالتصريح علنًا، انخفضت الفروقات بين سعر خام سي.بي.سي وخام برنت القياسي للنفط العالمي نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

وأضاف المصدران، أن المشترين المحتملين يتوخون الحذر أيضًا لأنهم يتوقعون انخفاضًا حادًا في تكاليف الشحن بمجرد استقرار الأوضاع في محطة تصدير النفط الكازاخستاني بروسيا.

ومن المتوقع تأخر نقل حجم شحنات خام سي.بي.سي بلند بمقدار الثلث خلال الشهر الحالي مقارنة بالخطة الأصلية، وذلك بعد اضطرابات متكررة في محطة التصدير القريبة من ميناء نوفوروسيسك، حيث تم تعليق عمليات التحميل عدة مرات في الأسابيع الأخيرة بعد هجمات بطائرات مسيرة استهدفت سفنًا تحاول الرسو هناك.

يأتي ذلك في حين وافقت أوكرانيا مؤخرًا على عدم استهداف بعض ناقلات النفط غير الروسية والبنية التحتية في البحر الأسود، والتي تعد حيوية لتصدير النفط الخام الكازاخستاني، وذلك عقب محادثات شملت الولايات المتحدة.

وقد تم تداول خام سي.بي.سي بلند عند أدنى مستوى له منذ أكثر من عام أمس في نافذة أسعار بلاتس التي تحظى بمتابعة دقيقة، والتي تديرها شركة ستاندرد أند بورز جلوبال كوميدتي إنسايتس للاستشارات.

واشترت شركة توتال إنيرجيز الفرنسية 90 ألف طن من خام سي.بي.سي بلند من شركة جونفور تسليم أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر بسعر يقل بمقدار 4.60 دولار للبرميل عن سعر خام برنت في العقود الآجلة، وهو أقل فارق في السعر منذ يناير 2025.

ومن ناحيتها، ذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الصادر اليوم الأربعاء، أن متوسط الفرق بين سعر خام سي.بي.سي بلند وخام برنت بحر الشمال في العقود الآجلة انخفض بشكل حاد الشهر الماضي «مع قيام شركات التأمين بمضاعفة أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب تقريبًا في المنطقة (البحر الأسود)».