 العاصفة الاستوائية كريستوبال تتشكل في المحيط الأطلسي بعيدا عن جزر الأزور - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العاصفة الاستوائية كريستوبال تتشكل في المحيط الأطلسي بعيدا عن جزر الأزور

ميامي - أسوشيتد برس
نشر في: الأربعاء 12 أغسطس 2026 - 7:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 أغسطس 2026 - 7:28 م

قال خبراء الأرصاد الجوية الأمريكيون، إن العاصفة الاستوائية كريستوبال تشكلت اليوم الأربعاء في المحيط الأطلسي غرب جزر الأزور.

وقال المركز الوطني للأعاصير في ميامي، إنه لم يوجه أي تحذيرات ساحلية، وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتبدد العاصفة غدا الخميس.

وفي الوقت نفسه، في المحيط الهادئ، وجه المركز الوطني للأعاصير تحذيرات بشأن الإعصار الاستوائي المحتمل "وان-سي"، والذي يقع على بعد حوالي ألف ميل (1609 كيلومترات) شرق جنوب شرق جزر هاواي.

وأضاف المركز الوطني للأعاصير أنه من المتوقع أن يزداد هذا الإعصار قوة قبل الاقتراب من جزر هاواي بحلول وقت متأخر من يوم الجمعة.

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