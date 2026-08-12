ألمانيا: دويتشه بان تعرض تشغيل قطارات إضافية لمواجهة أزمة انخفاض منسوب الأنهار

أبدت مجموعة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان"، استعدادها لتقديم الدعم عبر توفير وسائل إضافية لنقل البضائع عبر شبكة السكك الحديدية؛ في ظل انخفاض منسوب المياه في العديد من الأنهار في ألمانيا.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن بيرنهارد أوسبورج رئيس مجلس إدارة شركة "دي بي كارجو" التابعة للمجموعة، صرّح خلال اجتماع في وزارة النقل الاتحادية بأن الشركة قادرة على حشد نحو 400 عربة بضائع إضافية بشكل فوري.

وبحسب معلومات (د ب أ)، يمكن في خطوات لاحقة خلال الأشهر القادمة توفير ما يصل إلى 500 عربة بضائع أخرى ضمن خطة طويلة الأجل للاحتفاظ بقدرات نقل احتياطية لمواجهة انخفاض منسوب المياه، وثمة حاجة إلى توضيح كيفية تمويل هذه الخطة.

ونُقل عن أوسبورج قوله إن "دي بي كارجو" يمكنها بذلك على المدى القصير تعويض خدمات ما يصل إلى 100 سفينة نهرية، وعلى المدى الطويل، في إطار خطة الاحتفاظ بالقدرات الاحتياطية، تعويض خدمات نحو 200 سفينة.

وأردف:" يمكن لقطار بضائع واحد أن يحل محل ما يصل إلى عشر سفن ملاحة نهرية بفضل سرعته التشغيلية العالية".

وبحسب تصريحات أوسبورج، يعمل يومياً على شبكة السكك الحديدية الألمانية التابعة لشركة "دي بي إنفرا جو" نحو 4500 قطار بضائع، فيما تستخدم هذه الشبكة أكثر من 220 شركة للسكك الحديدية، ولدى "دي بي إنفرا جو" منسق خاص لمواجهة انخفاض منسوب المياه، يركز بصورة خاصة على حركة النقل بين الشمال والجنوب على طول نهري الراين وإلبه، ويتولى تنسيقها.

وأضاف أنه يجري حالياً تسيير قطارات الشحن عبر مسارات بديلة.

يُذكر أن عدة ولايات ألمانية كانت علّقت بالفعل حظر قيادة الشاحنات في أيام الأحد والعطلات، وذلك لنقل حركة الشحن -ولو جزئياً- إلى الطرق البرية.