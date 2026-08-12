بيان لـ26 دولة والاتحاد الأوروبي: نندد بعمليات إعدام المتظاهرين في إيران

نددت 26 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك أصدرته اليوم الأربعاء، بمواصلة السلطات الإيرانية "عمليات إعدام المتظاهرين" على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد قبل أشهر.

ورأت هذه الدول أن "استخدام العقوبة القصوى لإسكات الانتقادات، وترهيب السكان، ومعاقبة أولئك الذين يمارسون حقوقهم الإنسانية، لا يمكن تبريره على الإطلاق"، بحسب شبكة العربية.

ودعت طهران إلى "الكف فورًا عن تطبيق عقوبة الإعدام والإفراج من دون إبطاء عن كل الأشخاص المعتقلين تعسفيًّا.

وطالبت الدول، إيران إلى الاستماع إلى شعبها، واتخاذ خطوات ملموسة لضمان احترام حقوق الإنسان، والوقف الفوري لاستخدام عقوبة الإعدام، والإفراج عن المحتجزين بشكل تعسفي.