كولومبيا: جهود التعامل مع تداعيات الزلزال ترهق الحكومة الجديدة

اشتدت اليوم الأربعاء، صعوبة عمليات البحث عن ناجين بين أنقاض الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا قبل يومين، وتسبب في انهيار مبان وتصدع طرق وسحق سيارات.

ووضع حجم الدمار الرئيس الكولومبي الجديد أبيلاردو دي لا إسبرييا وحكومته أمام اختيار، في الوقت الذي تسابق فيه الحكومة الزمن للتعامل مع هذه الكارثة الطبيعية، وأمام منظمات المجتمع المدني التي تسعى جاهدة لتقديم المساعدات إلى المناطق الأكثر ضعفا والأكثر تضررا جراء الزلزال.

وخلال أمس الثلاثاء، قال دي لا إسبرييا، إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة أسفر عن مقتل 181 شخصا على الأقل وإصابة 2595 آخرين في غرب البلاد.

وأضاف أن 195 شخصا على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين، لكن قواعد بيانات تديرها جهات مدنية تقدر العدد بنحو 4 آلاف شخص.

وواصلت فرق الإنقاذ طوال الليل البحث بين الأنقاض في المدن الأشد تضررا، وهي كالي وبيريرا ومانيساليس وكويبدو، في ظل تضاؤل الوقت المتاح للعثور على الضحايا وإنقاذهم أحياء.

وترى وكالات الإغاثة، الساعات الـ48 إلى 72 الأولى حاسمة في انتشال الناجين، رغم إمكانية تمديد هذه المدة إذا كان لديهم إمكانية الحصول على الغذاء والماء.

وشهدت أعمال الإنقاذ لحظات عابرة من الأمل وسط الدمار، من بينها انتشال رضيع مغطى بالغبار عبر فتحة في جدار خرساني، وهتف المتفرجون عندما نجحت الفرق في نقل امرأة إلى نقالة.

وفي العديد من المناطق، واجه التعامل الرسمي مع الكارثة تعقيدات بسبب أزمتي الفقر المدقع والحرب الأهلية المستمرين، واللتان تسببتا في نزوح السكان على مدى عقود.