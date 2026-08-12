مقتل 3 أشخاص إثر حريق في غربي فرنسا

قالت متحدث باسم قوات الدرك الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن فرق الطوارئ عثرت على ثلاث جثث بالقرب من منزل محترق إثر اندلاع حريق في غربي فرنسا.

ولم يتسن للمتحدث في البداية تحديد ما إذا كانوا قد لقوا حتفهم في الحريق أم كانوا قد توفوا بالفعل قبل اندلاعه.

واندلع الحريق بعد ظهر أمس الثلاثاء بالقرب من لوموا، وهي قرية صغيرة تقع جنوب شرق نانت.

وقالت قوات الدرك، إن ثلاثة حرائق اندلعت في الحقل تقريبا في نفس الوقت،وإن السبب الدقيق للحريق لا يزال قيد التحقيق.

وقال جان بيلو عمدة المنطقة، لشبكة "بي إف إم تي في"، إنه لم يتسن بعد تحديد ما إذا كان الحريق قد أُضرم عمدا.

لكنه قال إنه يرى أن اندلاع ثلاثة حرائق منفصلة في وقت متزامن أمر يثير الشبهات.

وأضاف أن الضحايا هم امرأة وابنها البالغ وشريكها، مشيرا إلى أن الأسرة تقيم في المنزل منذ عدة سنوات.