الشرطة في زيمبابوي: ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب قارب إلى 44 شخصا

قالت الشرطة في زيمبابوي إن حصيلة ضحايا انقلاب قارب مكتظ بالركاب في بحيرة ارتفعت إلى 44 شخصا.

وقالت الشرطة عبر منصة " اكس إنه تم انتشال الجثث من بحيرة تشكل جزءا على الحدود بين زيمبابوي وزامبيا. ولكن الشرطة لم تحدث عدد المصابين أو المفقودين في الحادث الذي وقع لقارب تديره وكالة حكومية.

وقد انقلب القارب أثناء حمله ما لا يقل عن 114 راكبا وطاقم مؤلف من خمسة أفراد، حسبما ذكرت وكالة إدارة الكوارث في زيمبابوي.

ولم يتضح عدد الذين كانوا على متن القارب لأن الأرقام تتضمن فقط من قاموا بشراء تذاكر، ويمكن أن يكون هناك عدد من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عمر شراء التذاكر على متن القارب.