نفاد مخزون نظارات خاصة في ظل إقبال البريطانيين على الاستعداد لكسوف نادر للشمس

نفدت النظارات المخصصة لمشاهدة الكسوف من متاجر التجزئة الكبرى في المملكة المتحدة، مع استعداد البريطانيين لمشاهدة أفضل كسوف شمسي منذ عقود.

وسيحجب القمر أكثر من 90% من قرص الشمس بين الساعة 18:17 و20:06 "17:17 -19:06 بتوقيت جرينتش" اليوم الأربعاء، وهي أعلى نسبة حجب تشهدها سماء المملكة المتحدة منذ الكسوف الكلي الذي حدث عام 1999.

واستنفدت المتاجر الصغيرة والمتنزهات الوطنية ومرصد جرينتش الملكي مخزونها من نظارات الكسوف قبل حدوث الظاهرة، التي ستكون أكبر كسوف في البلاد خلال السنوات الـ54 المقبلة.

وقال المرصد الملكي في جرينتش لوكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، إنه باع نحو 15 ألف من نظارات الكسوف خلال الشهر الماضي، ونفد مخزونه تماما.

وفي الوقت نفسه، تم تحذير المستهلكين من استخدام نظارات "مقلدة" لمشاهدة الظاهرة، وحث أطباء العيون الأشخاص على تجنب النظر مباشرة إلى الشمس، إذ قد يتسبب التعرض لها حتى لفترة وجيزة في أضرار دائمة على الإبصار.