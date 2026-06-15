مدرب إسبانيا بعد التعادل أمام كاب فيردي: الكرة كانت ترفض دخول المرمى

أعرب لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن خيبة أمله بعد تعادل فريقه بدون أهداف أمام كاب فيردي، في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسيدس بنز ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2026.

وشهدت المواجهة سيطرة نسبية من المنتخب الإسباني، إلا أن الصلابة الدفاعية لكاب فيردي حالت دون ترجمة الفرص إلى أهداف، ليخرج الفريقان بنقطة لكل منهما.

وقال دي لا فوينتي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "علينا الاستمرار في التأكيد على نفس الفكرة، لقد صنعنا العديد من الفرص لكننا افتقدنا اللمسة الأخيرة والحسم، كاب فيردي فريق منظم للغاية ودافع بكتلة منخفضة، ما جعل إيجاد المساحات أمرًا صعبًا".

وأضاف مدرب إسبانيا: "افتقدنا للحركة والحيوية في الثلث الهجومي، لكن أحيانًا عندما ترفض الكرة دخول الشباك فهي ببساطة ترفض ذلك، كانت لدينا تسديدات ومحاولات واضحة، وكنا نبحث عن حسم مبكر، لكننا كنا ندرك صعوبة المباراة".

وتطرق دي لا فوينتي إلى أداء بعض العناصر الشابة في الفريق، قائلاً: "الهدف هو دمج لامين يامال ونيكو ويليامز بشكل تدريجي ومنحهما الدقائق اللازمة، وأنا واثق من أنهما سيقدمان مستويات أفضل في المباريات القادمة".

ويستعد المنتخب الإسباني لخوض مباراته الثانية في دور المجموعات أمام منتخب السعودية، في مواجهة يسعى خلالها لتعويض تعادله الافتتاحي وتحقيق أول انتصار في البطولة.