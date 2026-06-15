زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ألحقت ضررا بالغا بالاقتصاد الإيراني يقدر البعض قيمته بنحو تريليون دولار.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن نتنياهو القول: «رسالتي في الحياة هي النضال ضد البرنامج النووي الإيراني"، مضيفا: "سواء أكان هناك اتفاق أم لا فلن تمتلك إيران أسلحة نووية".

وأضاف أن إسرائيل ستبقى في مختلف "المناطق الأمنية" التي سيطرت عليها طالما كان ذلك ضروريا لحماية الدولة، على حد وصفه.

وتابع: "سنبني تحالفات جديدة مع دول في المنطقة وخارجها، وسنضمن اكتفائنا الذاتي في مجال الدفاع".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في وقت سابق اليوم الاثنين، التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب، وذلك عقب مفاوضات مكثفة استمرت عدة أشهر، مشيرًا إلى أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الليلة.

وقال المجلس، في بيان، إن "نص مذكرة التفاهم الخاصة بمفاوضات إنهاء الحرب، المعروفة باسم "مفاوضات إسلام آباد"، جرى إقراره مساء 14 يونيو، بعد جولات تفاوضية مطولة وبقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي".

كما أعلن ترامب، في وقت سابق اليوم، "اكتمال الاتفاق مع إيران"، موجهًا التهنئة لجميع الأطراف المشاركة في المفاوضات التي أفضت إلى التوصل للتفاهم بين الجانبين.