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أعداد جريدة الشروق
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حاكم كاليفورنيا: وزارة العدل الأمريكية تحقق معي وزوجتي

كاليفورنيا (أ ب)
نشر في: الإثنين 15 يونيو 2026 - 10:58 م | آخر تحديث: الإثنين 15 يونيو 2026 - 10:58 م

صرّح حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، الديمقراطي والمنافس السياسي اللدود للرئيس الجمهوري دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأن الرئيس أمر وزارة العدل بالتحقيق معه ومع زوجته.

ولم تتضح طبيعة التحقيق المزعوم صباح اليوم الاثنين.

وقال نيوسوم، في مقطع فيديو نُشر على منصة إكس، إن عملاء فيدراليين طرقوا أبواب أصدقائه وموظفيه السابقين في الأيام الأخيرة، وطلبوا سجلات "ليس لأنهم عثروا على جريمة، بل لأنهم ببساطة يحاولون العثور على واحدة".

ولم ترد وزارة العدل الأمريكية على الفور على طلب للتعليق على التحقيق المزعوم.


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