جيش الاحتلال: نفذنا هجوما للقضاء على تهديد مباشر لقواتنا في جنوب لبنان

قال جيش الاحتلال، إنه شنّ هجومًا للقضاء على ما سماه تهديدًا مباشرًا للقوات العاملة في منطقة الدفاع الأمامية جنوب لبنان.

وذكر في بيان: «قبل قليل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي عدة صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه المنطقة التي تتواجد فيها قوات الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان».

وأضاف: «وفقًا للسياسة المتبعة، لم يتم تفعيل أي إنذارات».

وتابع: «إضافةً إلى ذلك، وفي عدة حوادث متفرقة في وقت سابق من اليوم (الاثنين)، أطلق حزب الله صاروخًا مضادًا للدبابات وعدة قذائف هاون باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان، دون وقوع إصابات».

واستكمل: «علاوة على ذلك، وفي أربع حوادث متفرقة خلال اليوم، رصدت قوات الجيش الإسرائيلي عددًا من المسلحين كانوا يستقلون مركبات ويقتربون من قوات الجيش الإسرائيلي بشكل يشكل تهديدًا مباشرًا لها».

وذكر البيان: «مباشرةً بعد الرصد، شنّ سلاح الجو الإسرائيلي، بتوجيه من القوات، هجومًا دقيقًا على جميع التهديدات».