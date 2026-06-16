موعد مباراة مصر المقبلة أمام نيوزيلندا في كأس العالم 2026

طوى منتخب مصر صفحة مباراته الأولى في كأس العالم 2026، بعدما تعادل مع منتخب بلجيكا بنتيجة 1-1، في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من دور المجموعات.

وقدم الفراعنة أداءً مميزًا أمام المنتخب البلجيكي، وكانوا قريبين من تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، قبل أن تنتهي المباراة بالتعادل ويحصل كل فريق على نقطة في بداية مشواره بالبطولة.

وبعد انتهاء مواجهة بلجيكا، يترقب منتخب مصر مباراته الثانية في دور المجموعات، والتي ستجمعه بمنتخب نيوزيلندا في لقاء مهم قد يلعب دورًا كبيرًا في تحديد حظوظ الفراعنة في التأهل إلى الدور التالي.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر ونيوزيلندا فجر الإثنين الموافق 22 يونيو، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة، على ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر.

ويدخل المنتخب الوطني المباراة بهدف تحقيق أول انتصار له في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم، بعدما اكتفى خلال مشاركاته السابقة بثلاثة تعادلات وتلقى خمس هزائم.

ومن المنتظر أن تُنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس ماكس 1".