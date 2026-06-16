بعثة منتخب مصر تعود إلى سبوكين بعد مواجهة بلجيكا

تعود بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، في تمام السابعة السابعة مساءً، بتوقيت مدينة سياتل الأمريكية، الخامسة فجرًا، بتوقيت القاهرة، إلى مدينة سبوكين، مقر إقامة المنتخب.

ويأتي ذلك بعدما خاض منتخب مباراة بلجيكا، ضمن منافسات الجولة الأولى للدور الأول بالمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026.

وتعادل منتخب مصر مع بلجيكا بهدف لمثله، سجلهما إمام عاشور، ومحمد هاني في مرماه، في مستهل مشواره بالمونديال.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا، صباح يوم الإثنين المقبل، على ملعب فانكوفر، في كندا، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم.