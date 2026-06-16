قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن الدولة نجحت في الوصول لمرحلة "رائعة" في قطاع الدواجن والبيض، مشيرا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بإنتاج سنوي يصل إلى 18 مليار بيضة، بالإضافة إلى فائض في إنتاج الدواجن حوالي 200 مليون دجاجة.

وأضاف خلال تصريحات ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، أن القطاع مر بتحديات جسيمة قبل ثلاث سنوات تتعلق بنقص الأعلاف وأزمة العملة، أدت لارتفاع سعر كرتونة البيض إلى 200 جنيه حينها.

وأكد أن قرار فتح استيراد البيض من تركيا خلال الفترة الماضية ساهم في خفض الأسعار خلال أسبوع واحد، رغم أن ذلك "كان على حساب المنتج الذي تعرض لخسائر".

وأشار إلى عدم شعور المواطن بانخفاض الأسعار رغم تراجعها الكبير في المزارع، موضحا أن سعر كيلو الدواجن في المزرعة يتراوح بين 58 إلى 60 جنيها، بينما يُباع في محال الطيور الحية بأسعار تتراوح بين 80 إلى 85 جنيها.

وأكد أن مشكلة الفجوة السعرية تتمثل في الحلقات الوسيطة "السمسار"، مشيدا في الوقت ذاته بتوجه الوزارة لإدراج الدواجن ضمن "السلع الصحية" على بطاقات التموين، مؤكدا أن المنظومة الجديدة للدعم "ستصبح من أنجح المنظومات".