كولومبيا: متمردو جيش التحرير الوطني يعلنون وقف إطلاق النار قبل الانتخابات الرئاسية

أعلنت أكبر جماعة متمردة متبقية في كولومبيا وقف إطلاق النار من جانب واحد اليوم الاثنين مع توجه البلاد إلى انتخابات رئاسية شديدة الاستقطاب مطلع الأسبوع المقبل .

وفي بيان نشر على حسابه على موقع "إكس" قال جيش التحرير الوطني إنه أمر مقاتليه بوقف الهجمات على جيش البلاد في الفترة من 20 إلى 23 يونيو ومن المقرر أن تعقد الانتخابات الرئاسية في كولومبيا يوم الأحد 21 يونيو.

وقال جيش التحرير الوطني إنه يحترم "حق المواطنين في التصويت بحرية"، وأضاف أنه لا يريد "تهديد أي من المرشحين، أو منع الناس من التصويت".

كما حذر المتمردون من التدخل الأجنبي في الانتخابات.

وقال البيان: "لا يمكن أن نقبل أي مشاركة لقادة الدول الأخرى في القرارات السياسية التي يجب أن تهم الكولومبيين فقط".

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية في كولومبيا السيناتور إيفان سيبيدا، حليف الرئيس جوستافو بيترو، في مواجهة أبيلاردو دي لا إسبرييلا، وهو محام محافظ، أيده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من الشهر الجاري. ووعد دي لا إسبرييلا باتخاذ نهج تصادمي بشكل أكبر تجاه الجماعات المتمردة المتبقية في البلاد من خلال إلغاء محادثات السلام التي بدأت تحت قيادة بيترو.