يرى إمام عاشور أن منتخب أضاع العديد من الفرص المحققة أمام بلجيكا، مشيرا إلى أنه كان يتمنى تحقيق الفوز الأول في بطولة كأس العالم.

وكان منتخب مصر قد تعادل مع بلجيكا بهدف لمثله، في بداية منافسات المنتخبين بكأس العالم 2026.

وقال إمام عاشور في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس: "أهدرنا هدف واثنين وثلاثة، كلنا نشعر بالحزن، كنا نتمنى الفوز بالمباراة".

وأضاف: "أشكر اللاعبين والجهاز الفني، وسنفكر في المباراة القادمة، ونشكر الجماهير التي تواجدت في المدرجات".

وأوضح إمام عاشور الحاصل على جائزة رجل المباراة: "اسم مصر لوحده كبير، لاعبون كبار، ومعنا أفضل اثنين لاعبين في العالم".

قبل أن يختتم: "لم نأت لنكون ضيوف شرف، كان بيدنا الفوز، وربنا لم يريد، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق في المباراة القادمة".