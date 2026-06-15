 فيديو.. محمد بن راشد يحتفي بـ 20 مليون طالب مصري شاركوا في تحدي القراءة - بوابة الشروق
الإثنين 15 يونيو 2026 8:53 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لـ مصير منتخب مصر في كأس العالم 2026؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. محمد بن راشد يحتفي بـ 20 مليون طالب مصري شاركوا في تحدي القراءة


نشر في: الإثنين 15 يونيو 2026 - 8:42 م | آخر تحديث: الإثنين 15 يونيو 2026 - 8:42 م

احتفى نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، بـ 20 مليون طالب مصري شاركوا في تحدي القراءة العربي.

وقال محمد بن راشد عبر حسابه على منصة إكس: «احتفت جمهورية مصر العربية بجيلها من القراء اليوم.. 20 مليون طالب مصري من وزراة التربية والتعليم والأزهر الشريف شاركوا هذا العام في تحدي القراءة العربي في مصر».

وأضاف: «تحية لهم.. وتحية لمصر وشعبها وقيادتها.. جيل يحمل راية الثقافة والعلم والمعرفة وينير بها دروب المستقبل».

وتابع: «ننتظرهم في دبي في أكتوبر مع أكثر من 60 دولة شاركوا معنا هذا العام في تحدي القراءة العربي.. فخور بملايين الطلاب من مختلف دول العالم الذين يحملون أول رسالة من السماء.. رسالة اقرأ».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك