احتفى نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، بـ 20 مليون طالب مصري شاركوا في تحدي القراءة العربي.

وقال محمد بن راشد عبر حسابه على منصة إكس: «احتفت جمهورية مصر العربية بجيلها من القراء اليوم.. 20 مليون طالب مصري من وزراة التربية والتعليم والأزهر الشريف شاركوا هذا العام في تحدي القراءة العربي في مصر».

وأضاف: «تحية لهم.. وتحية لمصر وشعبها وقيادتها.. جيل يحمل راية الثقافة والعلم والمعرفة وينير بها دروب المستقبل».

وتابع: «ننتظرهم في دبي في أكتوبر مع أكثر من 60 دولة شاركوا معنا هذا العام في تحدي القراءة العربي.. فخور بملايين الطلاب من مختلف دول العالم الذين يحملون أول رسالة من السماء.. رسالة اقرأ».