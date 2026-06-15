تعرض جراهام بوتر، المدير الفني لمنتخب السويد، لإصابة غير معتادة عقب نهاية مباراة فريقه أمام منتخب تونس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2026، الذي يُقام بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وحقق المنتخب السويدي فوزًا كبيرًا على نظيره التونسي بنتيجة 5-1، في مباراة شهدت تفوقًا واضحًا لرفاق بوتر الذين تصدروا مجموعتهم بثلاث نقاط.

وبحسب صحفية "إندبندنت" البريطانية،، ظهر بوتر أثناء احتفاله بالفوز وهو يعاني من نزيف بسيط في أذنه اليمنى، في واقعة أثارت التساؤلات داخل الملعب وخارجه.

وعن الحادثة، علّق المدرب الإنجليزي أنه لا يعلم ماذا حدث وأضاف مازحا:" ربما تعرضت لعضة من أحدهم، سأضطر لمراجعة لقطات الفيديو"

وأعرب بوتر عن رضاه الكامل بأداء لاعبيه، مؤكدًا أن الانتصار جاء نتيجة عمل جماعي متكامل، وقال: "أنا سعيد جدًا بما قدمه اللاعبون، نعلم جيدًا قدرات مهاجمينا، لكن نجاح الفريق يعتمد على الأداء الجماعي والتنظيم داخل الملعب".

وأضاف مدرب السويد أن مباريات كأس العالم تحمل طابعًا خاصًا من الضغط والتوقعات، مشددًا على أهمية التركيز في المرحلة المقبلة، قائلاً: "في كأس العالم، الجميع لديه توقعات، لكن الأهم هو أن نركز على أسلوب لعبنا كفريق، وعلينا الاستعداد لمواجهة منتخب قوي مثل هولندا، أحد أبرز المرشحين للبطولة".